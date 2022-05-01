МИД Турции предупредил Москву об ответе в случае нападения на члена НАТО

Североатлантический альянс (НАТО) даст России необходимый ответ, если она совершит нападение на одного из его союзников. Об этом заявил 1 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По итогам турне по государствам Латинской Америки глава турецкого МИДа отметил, что альянс не собирается вмешиваться в конфликт на Украине. «Но если будет хоть малейшее нападение на любого союзника, мы ответим надлежащим образом», — цитирует его газета Sabah.

На просьбу же журналистов прокомментировать поставки вооружений в страны Балтии Чавушоглу заявил, что по этому поводу «позиция НАТО ясна».

Ранее, 25 апреля, турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар попросил партнеров по НАТО не горячиться и сообщил, что Турция старается удержать партнеров по НАТО от входа в Черное море. По его словам, в настоящее время в Черном море нет военных кораблей стран, которые не являются прибрежными.

20 апреля Турция заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины. Как указал Чавушоглу, для этого ей необходимо четко понимать, что подразумевает под собой эта роль. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский хочет гарантий по примеру пятого пункта устава НАТО, но «нет ни одной страны, которая бы приняла это предложение».

В тот же день в интервью телеканалу CNN Turk Чавушоглу выступил с заявлением, что ряд стран НАТО хочет ослабить Россию, а ситуация на Украине и в Донбассе их не волнует. Кроме того, министр отметил, что говорить о сроках встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции пока трудно, добавив, что переговоры могут состояться «в любой момент». Как указал глава турецкого внешнеполитического ведомства, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским в ближайшее время.

Напомним, последний на сегодняшний день очный раунд российско-украинских переговоров по достижению мира на Украине прошел именно в столице Турции 29 марта. Как отметил 26 апреля президент РФ Владимир Путин, Турция оказала большую помощь в ходе российско-украинских переговоров и помогла им существенно продвинуться вперед. Как добавил Путин, сейчас переговоры с Украиной идут в рамках онлайн-формата, и он надеется, что они приведут к какому-то позитивному результату.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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