Чавушоглу назвал условие становления Турции гарантом безопасности Украины

Турция готова стать гарантом безопасности Украины, но для этого необходимо четко понимать, что подразумевает под собой эта роль, заявил глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглу в среду, 20 апреля, турецкому подразделению CNN.

«Со стороны Турции гарантий не будет, пока не будет ясно, как этот статус понимает Украина. Они говорят, что готовы принять нейтральный статус, но хотят, чтобы безопасность была гарантирована. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хочет гарантий по примеру пятого пункта устава НАТО. Нет ни одной страны, которая бы приняла это предложение. США, Великобритания и Канада не признают этого. Конечно, Турция тоже этого не признает», — сказал дипломат.

Чавушоглу добавил, что решение со страной-гарантом приемлемое, но пока не ясны положения этого гаранта, его задачи и требования к нему.

Согласно статье 5 устава НАТО, «вооруженное нападение на одну или несколько из [договаривающихся] стран в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом».

Также в этой беседе министр иностранных дел Турции заявил, что страна не собирается присоединяться к антироссийским санкциям, несмотря на дипломатическое давление. Задача Турции — помочь наладить диалог между сторонами конфликта в Донбассе и на Украине.

12 марта министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что Турция не хочет присоединяться к антироссийским санкциям, так как имеет с Россией хорошие торговые отношения и придерживается дипломатического пути решения любых разногласий.

Санкции против России были введены рядом стран Запада после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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