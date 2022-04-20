Чавушоглу отверг возможность введения Турцией санкций против России

Турция не собирается присоединяться к антироссийским санкциям, несмотря на дипломатическое давление, так как стремится помочь наладить диалог между сторонами конфликта в Донбассе и на Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 20 апреля в интервью каналу CNN Turk.

«Обязательные решения — это решения, принимаемые ООН. Турция всегда выполняла эти решения. Они (партнеры Турции — Ред.) говорят, что понимают, почему мы не согласны с санкциями. Здесь важно, чтобы мы продолжали наши дипломатические контакты с обеими сторонами. Здесь нужна Турция. Мы находимся в стране, которой доверяют обе стороны. В связи с этим Греция и греки-киприоты пытаются оказать давление на ЕС, чтобы он принял санкционное решение, но западные страны понимают наше решение не участвовать в санкциях», — высказался Чавушоглу

Турция готова помогать России и Украине в диалоге, если на то возникнет потребность у сторон, подчеркнул дипломат.

«[Президент России Владимир] Путин и [президент Украины Владимир] Зеленский могут встретиться в любое время. Встреча двух лидеров сейчас обсуждается. Если встреча Путина и Зеленского состоится, то она может пройти в Стамбуле или Анталии», — рассказал министр.

12 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция способна помочь в достижении прогресса между Украиной и Россией. По его словам, сегодня Турция является единственной страной, которая может поддерживать тесные отношения с обеими сторонами и обеспечить достижение конкретного прогресса путем объединения сторон.

12 марта министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что Турция не хочет присоединяться к антироссийским санкциям, так как Турция имеет с Россией хорошие торговые отношения и придерживается дипломатического пути решения любых разногласий. Министр также выразил надежду, что санкции против России не коснутся поставок газа в их страну. Он отметил, что на сегодняшний день таких проблем не наблюдается.

Санкции против России были введены рядом стран Запада после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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