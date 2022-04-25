Глава Минобороны Турции попросил партнеров по НАТО «не горячиться»

Турция старается удержать партнеров по НАТО от Черного моря. Об этом 25 апреля сообщил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар.

«Вход и выход союзников по НАТО в Черное море создаст повышенную чувствительность. Наши обращение: не горячитесь, не паникуйте, на той стороне может быть паника. Сколько бы у нас ни было союзников, наша репутация перед ними зависит от невмешательства в их внутренние дела», — цитирует его турецкая газета Sabah.

По его словам, в настоящее время в Черном море нет военных кораблей стран, которые не являются прибрежными.

Ранее, 13 апреля, заместитель главы бюро международных отношений турецкой партии «Ватан» Сюлюк Хусейн Эрман рассказал, что НАТО планировало выставить свой флот в Черном море под предлогом помощи в уничтожении дрейфующих якорных мин, которые установила Украина. По его мнению, установка мин — «это провокация Запада, чтобы флот НАТО мог войти и нервировать флот России». Также в этот день министерство национальной обороны Турции заявило о повышении уровня готовности саперных подразделений и других служб из-за угрозы дрейфующих мин в Черном море.

До этого, 1 марта, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Власти Турции проинформировали Москву и Киев о готовности применить 19-ю статью Конвенции Монтрё о проходе военных кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор на фоне ситуации на Украине. В военное время у Анкары есть полномочия в отношении регулирования прохода военных кораблей через проливы. Турция может наложить запрет для какой-либо страны пользоваться проливами.

25 февраля в МИД Турции сообщали о том, что Киев запросил у Анкары ограничение прохода военных кораблей РФ через проливы Босфор и Дарданеллы.

С середины февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью, после чего была организована эвакуация мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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