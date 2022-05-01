Прямой эфир
Мир
В Херсоне нашли склад с делами арестованных за георгиевские ленты
Авто
Движение в центре Москвы ограничат в ночь на 2 мая из-за Ураза-байрама
Спорт
Путин вручил фигуристке Валиевой подарок к 16-летию
Мир
МИД Дании вызвал посла РФ в связи с якобы нарушением воздушных границ
Политика
Путин подписал закон о запрете иностранцам организовывать перевозки пассажиров
Мир
Матвиенко заявила о безразличии Запада к судьбам украинцев
Экономика
Спрос на ипотеку в конце апреля вырос на 45%
Мир
В «Азовстали» могут оставаться еще более 300 мирных жителей
Мир
Петицию против поставок оружия Киеву подписали более 100 тыс. немцев
Мир
Вышедшие с «Азовстали» заявили об отсутствии информации о гумкоридорах
Экономика
Путин подписал закон о регистрации в РФ иностранных компаний
Сюжет:

Захарова назвала возможную цель визита Джоли на Украину

Захарова заявила, что визит Джоли на Украину организовали, чтобы отвлечь внимание от «Азовстали»
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Визит американской актрисы Анджелины Джоли во Львов организовали, чтобы отвлечь внимание от «Азовстали». Об этом в воскресенье, 1 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вышли на свет: с территории «Азовстали» эвакуировали 25 человек
В операции были задействованы представители ООН и Красного Креста

Она отметила, что две недели киевские националисты держат в заложниках гражданских на «Азовстали», не давая им выйти. Министерство обороны РФ постоянно объявляло о гуманитарных коридорах, гарантируя жизнь и содействие вышедшим, к ситуации подключилась ООН, подключился Красный Крест, пояснила Захарова.

«Что же делают в этих условиях гении западного пиара, чтобы не дать общественному мнению ни на секунду усомниться в мейнстриме? Звонят самому раскрученному представителю всего на свете — Анджелине Джоли. Это же так легко продать обывателю: «Всемирно известная актриса попала под ракетный обстрел на Украине». Она же посол доброй воли, хотя ООН и поспешила откреститься от своей вовлеченности в ее львовские каникулы», — написала представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.

По ее словам, цель визита Джоли была достигнута — внимание мировой прессы отвлечено от «Азовстали». Захарова назвала наивными и примитивными такие попытки «перебить повестку».

Она также указала на разницу в менталитете между россиянами и гражданами западных стран.

«Великий российский артист и общественный деятель Иосиф Кобзон вел переговоры с террористами на Дубровке и выводил оттуда детей, не бутафорски, а по-настоящему рискуя жизнью. Американские звезды же умеют только пиариться», — заявила она.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что Россия чтит историю, а Запад живет исключительно текущим моментом и потерял интерес к своему прошлому.

«Для нас это не только гордость за достижения предшествующих поколений, но и ценнейший пласт информации для изучения и более глубокого понимания исторических процессов и их влияния на сегодняшний день», — подчеркнула она.

Она процитировала слова русского ученого и поэта Михаила Ломоносова, который сказал, что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. По словам Захаровой, это хорошо видно на примере Украины и стран Евросоюза.

30 апреля сообщалось, что Анджелина Джоли прилетела на Украину. Голливудскую знаменитость засняли на видео в одном из кафе Львова.

С 27 августа 2001 года штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Женеве избрала Джоли для выполнения обязанностей посла доброй воли управления верховного комиссара по делам беженцев ООН.

28 апреля после встречи президента Украины Владимира Зеленского с генсеком ООН Антониу Гутерришем сообщалось о начале планирования операции по эвакуации гражданских лиц с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. После этого Зеленский заявил, что Киев готов к немедленным переговорам по эвакуации людей с «Азовстали».

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил слова президента России Владимира Путина, что гражданские могут выйти и пойти в любую сторону, поэтому это не тема для переговоров.

21 апреля Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022