Евросоюзу придется остановить заводы ради отказа от российского газа

Евросоюз (ЕC) достигнет целевых показателей по заполнению газовых хранилищ к зиме, только если европейская промышленность откажется от газа весной и летом 2022 года. Об этом 29 апреля пишет Der Spiegel.

Отмечается ,что заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен дать «быстрый, последовательный и скоординированный ответ» Москве, которая затребовала производить расчеты за российский газ в рублях, «вряд ли способствовали успокоению».

Ровно настолько же мало успокаивают заверения канцлера ФРГ Олафа Шольца, который утверждает, что Германия уже знает, что делать в случае внезапного прекращения поставок, добавил автор материала.

Уточняется, что к ноябрю страны ЕС должны заполнить свои хранилища на 80%, чтобы «в случае необходимости пережить следующую зиму без российского газа». При этом, как рассчитывает вице-президент ЕС Франс Тиммерманс, заменить две трети поставок голубого топлива из России помогут контракты с другими странами, экономия и альтернативные источники энергии.

«Если резервуары для хранения должны быть заполнены в соответствии с запланированными спецификациями и в то же время поставки из России должны быть сокращены так сильно, это будет возможно только со значительными ограничениями для промышленности и электростанций», — приводит издание слова профессора Йохена Линсена.

Уточняется, что при условии сокращения поставок из России для заполнения газовых хранилищ Европы на 63% к 1 августа все металлургические, химические или цементные заводы в ЕС должны быть отключены от газа с нынешнего момента до конца июля, а газовые электростанции должны будут остановить работу практически на весь июль.

При этом отказ от российского топлива невозможно компенсировать ни дополнительными поставками трубопроводного газа из Норвегии, Алжира или Азербайджана, ни дальнейшим увеличением импорта сжиженного природного газа (СПГ), добавляется в материале.

30 апреля The Washington Post в статье выразил мнение экспертов, что государства ЕС зависят от российского газ, и них нет достаточных альтернатив поставкам топлива из РФ. Если Россия прекратив поставки газа, для Европы настанут мучительные времена, страны будут буквально бороться за возможность обеспечить энергией дома своих граждан и бизнес, отметило издание.

Кроме того, заложницей антироссийской политики из-за отказа от российского газа назвал Европу российский сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал информацию о том, что Финляндия намерена отказаться от оплаты газа из РФ в рублях и готовится к прекращению со стороны Москвы поставок с 21 мая.

Также в субботу официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что Европа увеличивает заявки на поставку российского газа несмотря на наступление выходных. По данным оператора ГТС Украины, в пятницу объем заявок составлял 65,4 млн куб. м.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, и подписал указ 31 марта. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Тогда ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.