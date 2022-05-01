Пушков назвал Европу заложницей антироссийской политики из-за отказа от газа РФ

Российский сенатор Алексей Пушков назвал Европу заложницей антироссийской политики из-за отказа от российского газа. Соответствующее заявление он опубликовал 1 мая в своем Telegram-канале.

Таким образом от отреагировал на статью в финской газете Helsingin Sanomat, согласно которой Финляндия намерена отказаться от оплаты газа из РФ в рублях и готовится к прекращению со стороны Москвы поставок с 21 мая.

Пушков отметил, что Европе российский газ нужен и выгоден, однако «политика в ряде стран пересиливает экономику и ее потребности». Он напомнил, что ряд европейских стран уже заявили о намерении отказаться от поставок из России.

«Выглядит почти неосуществимо, но курс берется именно на это. В этих условиях нам необходимо думать о новых рынках сбыта. Европа становится заложницей антироссийской политики», — написал он.

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