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Европа попросила у России больше газа

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Европа увеличивает заявки на поставку российского газа несмотря на наступление выходных. Об этом в субботу, 30 апреля, заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

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«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме в соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей — 71,7 млн куб. м на 30 апреля», — сказал он журналистам.

По данным оператора ГТС Украины, в пятницу объем заявок составлял 65,4 млн куб. м.

Кроме того, поток по газопроводу «Ямал–Европа» из ФРГ в Польшу остается на максимальном уровне 1,3 млн куб. м в час, о чем свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade.

29 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что в ближайшее время Европа не сможет отказаться от российского газа. При этом РФ уже занимается проработкой поставок в другие страны. До этого Силуанов отметил, что российская сторона не отказывалась от выполнения обязательств и исполняет контракты.

27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. В компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. Если будет совершен несанкционированный отбор российского газа из транзитных объемов в третьи страны, то поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

После этого стало известно, что Польша стала покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу «Ямал–Европа» после приостановки прямых поставок.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, и подписал указ 31 марта. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Тогда ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

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