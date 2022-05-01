Минобороны РФ сообщило о карательных рейдах теробороны в Николаеве
Боевики территориальной обороны проводят карательные рейды в украинском Николаеве. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он отметил, что они проверяют местных жителей на наличие признаков у них пророссийских взглядов и фактов сотрудничества с Вооруженными силами РФ.
В этот же день Мизинцев заявил, что члены теробороны в Николаеве задерживают жителей за установленный на телефон Telegram, отправленные СМС на российские номера, а также подписки на российские каналы в социальных сетях.
По его словам, десятки задержанных так и не вернулись домой, об их судьбах ничего не известно.
Ранее, 22 апреля, сообщалось, что в Херсоне заработали российские телеканалы.
Накануне советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что украинские телевышки на границе с РФ будут перенастроены для вещания российских каналов. По его словам, жителям освобожденных территорий юга Украины уже доступны российские телеканалы.
До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о планах Киева национализировать всю собственность России на Украине, чтобы компенсировать потери от спецоперации по защите Донбасса.
Украинская Верховная рада 1 апреля приняла закон о национализации имущества россиян и тех, кто поддерживает спецоперацию.
Ранее, 1 марта, сообщалось, что на Украине мобильные операторы заблокировали доступ телефонам с российскими номерами.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.
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