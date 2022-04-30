Украинцев начали задерживать за установленный на телефон Telegram

Члены территориальной обороны в украинском Николаеве задерживают жителей за установленный на телефон Telegram, отправленные СМС на российские номера, а также подписки на российские каналы в социальных сетях. Об этом заявил 30 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в городе проводятся рейды для проверки населения на предмет наличия пророссийских взглядов и фактов передачи какой-либо информации военным ВС РФ.

«Всех подозреваемых задерживают и подвергают пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками», — подчеркнул Мизинцев.

Он отметил, что украинские националисты изымают у граждан ценное имущество и продукты питания якобы для нужд теробороны, а также заставляют оборудовать опорные пункты и блокпосты.

Мизинцев указал на то, что десятки задержанных так и не вернулись домой, об их судьбах ничего неизвестно.

Ранее, 22 апреля, стало известно, что все телеканалы, входящие в первый и второй пакеты российского мультиплекса, заработали в Херсоне.

Накануне советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что украинские телевышки на границе с РФ будут перенастроены для вещания российских каналов. По его словам, освобожденные территории юга Украины уже покрыты вещанием российского мультиплекса, куда добавлены телеканалы Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев национализирует всю собственность России на Украине, чтобы компенсировать потери от спецоперации.

Украинская Верховная рада 1 апреля приняла закон о национализации имущества россиян и тех, кто поддерживает специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса.

Ранее, 1 марта, сообщалось, что на Украине мобильные операторы заблокировали доступ телефонам с российскими номерами.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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