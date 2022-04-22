В Херсоне заработали все российские телеканалы первых двух мультиплексов

Все телеканалы, входящие в первый и второй пакеты российского мультиплекса, заработали в Херсоне 22 апреля. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости».

Теперь жителям города доступны: Первый канал, все каналы ВГТРК, «Матч-ТВ», НТВ, Пятый канал, «Карусель», ОТР и ТВЦ — из первого мультиплекса, а также РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ» — из второго пакета. Кроме того, работает радио «Вести ФМ».

Накануне советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что украинские телевышки, построенные на границе с РФ, перенастроят для вещания российских каналов. По его словам, освобожденные территории Юга Украины уже покрыты вещанием российского мультиплекса, куда добавлены телеканалы Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными. 9 апреля на здание администрации в Херсоне водрузили флаг Российской Федерации.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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