Ким Чен Ын призвал «превентивно сдерживать» вражескую ядерную угрозу

Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын заявил о необходимости укреплять военную мощь страны, чтобы «превентивно и тщательно сдерживать» ядерную угрозу со стороны врагов. Его слова передает 29 апреля северокорейское Центральное информационное агентство (ЦТАК).

Свои мысли лидер КНДР выразил на военном параде в честь 90-летия с создания северокорейской армии.

«(Ким Чен Ын — Ред.) выразил твердую волю ЦК партии надежно сохранять абсолютное преимущество наших революционных вооруженных сил и непрерывно улучшать их для того, чтобы при необходимости превентивно и последовательно сдержать и разгромить все опасные попытки и угрожающие акции», — говорится в сообщении ЦТАК.

Под угрожающими акциями, в частности, он имел в виду «продолжающуюся и ужесточающуюся ядерную угрозу со стороны враждебных сил».

Кроме того, Ким Чен Ын призвал военачальников КНДР поддерживать «абсолютное превосходство» вооруженных сил страны.

По его словам, «огромная наступательная мощь и подавляющая военная мощь» являются для Северной Кореи «спасательным кругом» и гарантией безопасности.

До этого Ким Чен Ын пообещал уничтожить любую нападающую на КНДР силу. Кроме того, в ходе парада Ким Чен Ын пообещал наращивать и укреплять ядерный потенциал страны «самыми быстрыми темпами». Как отмечало агентство Yonhap, Пхеньян по указанию лидера КНДР также проведет тщательную подготовку к применению программы ядерного сдерживания в любое время.

Ранее, 29 апреля, газета Financial Times рассказала о подготовке КНДР к ядерным испытаниям. В настоящий момент специалисты с помощью снимков зафиксировали работы по возведению новых зданий, перемещению строительных материалов и переносу оборудования к площадке.

Последние испытания, по данным издания, в КНДР проходили 3 сентября 2017 года. Текущие могут продлиться с мая по сентябрь 2022-го.

25 марта Вашингтон выступил с предложением к Совету Безопасности ООН рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты.

10 марта США выразили готовность ввести новые торговые санкции против КНДР в качестве реакции на очередные ракетные испытания. В Белом доме заявили, что Северная Корея провела в последние два месяца испытания «сравнительно новой» ракеты, что можно назвать серьезной эскалацией, нарушающей резолюции Совбеза ООН.