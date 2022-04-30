Прямой эфир
Культура
Лондонский Биг-Бен полностью заработал после пятилетней реставрации
Спорт
Вильданов напомнил проигравшему ему Щербакову о пари на полмиллиона
Мир
Мишустин разрешил платить пенсии в рублях живущим за границей россиянам
Мир
Politico узнало о согласии Германии на запрет импорта российского урана
Мир
Производитель нефтегазового оборудования NOV прекратил инвестиции в РФ
Происшествия
Со стороны границы с Украиной в Белгороде слышны звуки взрывов
Мир
Самолет Шольца пересек Северный полюс для облета России
Мир
Немецкий концерн Uniper продолжит оплачивать российский газ в евро
Общество
Суд арестовал виновника ДТП на Мытной улице в Москве
Происшествия
В Зеленограде пять пассажиров автобуса пострадали в результате ДТП
Общество
Юрист назвал условия работы в выходные дни

Ким Чен Ын призвал «превентивно сдерживать» вражескую ядерную угрозу

Ким Чен Ын: военным КНДР нужны быть готовым «превентивно сдерживать» вражескую ядерную угрозу
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын заявил о необходимости укреплять военную мощь страны, чтобы «превентивно и тщательно сдерживать» ядерную угрозу со стороны врагов. Его слова передает 29 апреля северокорейское Центральное информационное агентство (ЦТАК).

Бомбически реально: КНДР подозревают в подготовке к ядерному испытанию
Что заставляет мир ожидать от Пхеньяна новой провокации

Свои мысли лидер КНДР выразил на военном параде в честь 90-летия с создания северокорейской армии.

«(Ким Чен Ын — Ред.) выразил твердую волю ЦК партии надежно сохранять абсолютное преимущество наших революционных вооруженных сил и непрерывно улучшать их для того, чтобы при необходимости превентивно и последовательно сдержать и разгромить все опасные попытки и угрожающие акции», — говорится в сообщении ЦТАК.

Под угрожающими акциями, в частности, он имел в виду «продолжающуюся и ужесточающуюся ядерную угрозу со стороны враждебных сил».

Кроме того, Ким Чен Ын призвал военачальников КНДР поддерживать «абсолютное превосходство» вооруженных сил страны.

По его словам, «огромная наступательная мощь и подавляющая военная мощь» являются для Северной Кореи «спасательным кругом» и гарантией безопасности.

До этого Ким Чен Ын пообещал уничтожить любую нападающую на КНДР силу. Кроме того, в ходе парада Ким Чен Ын пообещал наращивать и укреплять ядерный потенциал страны «самыми быстрыми темпами». Как отмечало агентство Yonhap, Пхеньян по указанию лидера КНДР также проведет тщательную подготовку к применению программы ядерного сдерживания в любое время.

Ранее, 29 апреля, газета Financial Times рассказала о подготовке КНДР к ядерным испытаниям. В настоящий момент специалисты с помощью снимков зафиксировали работы по возведению новых зданий, перемещению строительных материалов и переносу оборудования к площадке.

Последние испытания, по данным издания, в КНДР проходили 3 сентября 2017 года. Текущие могут продлиться с мая по сентябрь 2022-го.

25 марта Вашингтон выступил с предложением к Совету Безопасности ООН рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты.

10 марта США выразили готовность ввести новые торговые санкции против КНДР в качестве реакции на очередные ракетные испытания. В Белом доме заявили, что Северная Корея провела в последние два месяца испытания «сравнительно новой» ракеты, что можно назвать серьезной эскалацией, нарушающей резолюции Совбеза ООН.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022