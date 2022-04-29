FT узнала о подготовке КНДР к первым с 2017 года ядерным испытаниям

Новейшие спутниковые снимки ядерного полигона в Пхунгери Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) указывают на то, что северокорейские власти проводят активную подготовку к ядерным испытаниям. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщила газета Financial Times со ссылкой на данные вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

В настоящий момент специалисты с помощью снимков зафиксировали работы по возведению новых зданий, перемещению строительных материалов и переносу оборудования к площадке. Последние испытания, по данным издания, в КНДР проходили 3 сентября 2017 года. Текущие могут продлиться с мая по сентябрь 2022.

В сентябре 2017 года, после проведения шестых ядерных испытаний, КНДР осудил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и призвал власти страны остановить подобные действия.

11 сентября Совбез ООН при единогласном одобрении ввел санкции против Северной Кореи. Пхеньяну ограничили поставки сырой нефти на уровне последних 12 месяцев, покупку конденсатов и газоконденсатных жидкостей, текстильной продукции.

21 апреля 2018 года после многочисленных конференций и усиления рестрикционного давления центральный комитет правящей в Северной Корее Рабочей партии в ходе пленарного заседания принял решение завершить ядерные и ракетные испытания, а также закрыть ядерный полигон на севере страны. Бывший президент США Дональд Трамп назвал это сообщение хорошей новостью и прогрессом. Решение также приветствовали в Японии, Южной Корее и Москве.