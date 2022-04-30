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Politico узнало о согласии Германии на запрет импорта российского урана

Politico: Германия поддержала санкции в отношении импорта российского урана
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Германия согласилась запретить ввоз урана из России, сообщила 29 апреля газета Politico со ссылкой на дипломатов Европейского союза (ЕС).

Таким образом власти ФРГ поддержали новые антироссийские санкции против импорта энергоносителей.

«Постпред Германии при ЕС в среду объявил о новой позиции Берлина, заявив, что он не только согласен с нефтяными санкциями, но и активно поддерживает поэтапный отказ от нефти, а не просто ограничение цен, а также запрет на российский уран», — сообщил изданию источник.

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