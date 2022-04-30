Романкевич одержал победу в бое против Ибрагимова

Боксер Романкевич решением судей одержал победу в бое с Ибрагимовым в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Трансляция велась на телеканале РЕН ТВ.

Поединок продолжался четыре раунда. Романкевич победил решением судей.

В начале боя Ибрагимов действовал увереннее, но белорусский боец контролировал своего соперника.

Во второй половине схватки спортсмены начали действовать намного смелее. Их поединок завершился под бурные аплодисменты зрителей. Нокаута не состоялось, но оба бойца оставили на ринге все силы и эмоции.

Ранее на турнире Максим Бабанин одержал победу техническим поражением в третьем раунде в бое с Евгением «Молекулой Ада» Орловым.

Также боксер Денис «Большой Папа» Вильданов накаутировал Максима «Макса Топора» Щербакова на 49-й секунде поединка.

Накануне белорусский боец MMA Петр Романкевич подтвердил, что настроен максимально серьезно на поединок с чемпионом М-1 Global россиянином Хадисом Ибрагимовым.

Он отметил, что Ибрагимов также серьезно подойдет к поединку — он рассчитывает получить бонус за нокаут.

По словам Романкевича, он относится к сопернику как к настоящему бойцу, но не намерен его щадить на ринге.

Ранее, 26 апреля, в беседе с «Известиями» Романкевич рассказал, что успел подкорректировать все ошибки и добавить «изюминку» к своей тактике.

25 апреля Ибрагимов раскрыл свои преимущества перед оппонентом. При этом спортсмен оценил свои шансы на победу в поединке как равные. Он также рассказал, что намерен подавлять белоруса, очень быстро сближаться и наносить сильные удары. По его мнению, схватка продлится все четыре раунда.

В главном событии вечера боксер Федор Чудинов и узбекский боксер Азизбек Абдугофуров сразятся за титул чемпиона «Бойцовского клуба РЕН ТВ».