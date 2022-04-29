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Бабанин одержал победу техническим нокаутом в бое против Орлова

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Боксер Максим Бабанин одержал победу техническим поражением в третьем раунде в бое с Евгением «Молекулой Ада» Орловым в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Трансляция велась на телеканале РЕН ТВ.

Со старта поединка боец задал высокий темп. 33-летний боксер наносил «Молекуле Ада» болезненные удары по корпусу, а также эффективно сокращал дистанцию для попадания в голову.

Орлов не мог остановить атаки «Волгоградского Тайсона». Разница в классе между боксерами была очевидной.

Бабанин в начале третьего раунда начал яростно избивать противника. Секунданты выбросили в угол полотенце, после чего судья остановил бой.

Ранее в этот день Бабанин заявил, что готов ко всему в поединке с Орловым. Он допустил, что может завершить поединок досрочно.

Кроме того, спортсмен назвал Орлова опытным соперником. Он отметил, что финал боя может быть непредсказуемым.

Накануне сообщалось, что участники суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошли официальную церемонию взвешивания.

Первым вышел боец Евгений Орлов по прозвищу Молекула Ада. Цифры показали ровно 137 кг. Следом вышел его соперник — Максим Бабанин, который массой оказался меньше на 22 кг. Встреча двух соперников на одной сцене не обошлась без провокаций. Орлов сымитировал боевую готовность перед Бабаниным, подняв кулак перед его лицом.

В этот же день российский боксер Константин Цзю дал советы двукратному чемпиону России по кикбоксингу Евгению Орлову (Молекуле Ада) перед поединком против боксера Максима Бабанина.

Орлов рассказал, что в ходе мастер-класса Цзю напомнил ему о забытых приемах. Он поблагодарил бойца.

В главном событии вечера боксер Федор Чудинов и узбекский боксер Азизбек Абдугофуров сразятся за титул чемпиона «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В соглавном бою встретятся последний чемпион М-1 Global Хадис Ибрагимов и белорусский чемпион по тайскому боксу, боец MMA Петр Романкевич. В рамках большого шоу состоится реванш Дениса Вильданова по прозвищу Большой Папа и Макса Топора Щербакова.

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