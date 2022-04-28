Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошли церемонию взвешивания

Участники суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошли официальную церемонию взвешивания перед завтрашним боем в «Вегас Сити Холле».

Первым вышел боец Евгений Орлов по прозвищу Молекула Ада. Цифры показали ровно 137 кг. Следом вышел его соперник — Максим Бабанин, который массой оказался меньше на 22 кг. Встреча двух соперников на одной сцене не обошлась без провокаций. Орлов сымитировал боевую готовность перед Бабаниным, подняв кулак перед его лицом.

На взвешивание вышла и вторая пара — Денис Вильданов по прозвищу Большой Папа и Максим Щербаков «Топор». Прозвище Вильданова подтвердилось, когда он встал на весы, которые показали ровно 180 кг. И здесь не обошлось без происшествий — Топор швырнул в Вильданова упаковку пельменей, а тот, в свою очередь, вышвырнул его со сцены.

Пара главного боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ» повела себя скромнее. Петр Романкевич (103 кг) и Хадис Ибрагимов (113 кг) встали на сцене лицом к лицу и устроили дуэль взглядами.

Еще одна пара, бой которого будет одним из главных, вышла на взвешивание. Боксер из Узбекистана Азизбек Абдугофуров показал на весах 76 кг 200 г. А действующий чемпион WBA Gold, российский боксер Федор Чудинов — 75 кг 700 г.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире в 23:15 мск.

В качестве специальных гостей состязание посетят боксеры Костя Цзю и Александр Поветкин.

Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».