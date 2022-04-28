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Цзю дал советы Молекуле Ада перед поединком с Максимом Бабаниным

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Российский боксер Константин Цзю дал советы двукратному чемпиону России по кикбоксингу Евгению Орлову (Молекуле Ада) перед поединком против боксера Максима Бабанина, который состоится 29 апреля в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Орлов рассказал, что в ходе мастер-класса Цзю напомнил ему о забытых приемах. Он поблагодарил бойца.

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«Велосипед нельзя придумывать, он существует. Можно поставить другую скорость, изменить, но колеса есть колеса. Поэтому есть такое «школа бокса». Школа бокса в теории, она одна. Поэтому я очень рад, что ты это напомнил, все мои методики идут от фундамента. Фундамент — это и есть та школа», — подчеркнул Цзю.

По словам Константина Цзю, зрители увидят бой, в котором велика интрига, кто же станет победителем.

В главном событии вечера боксер Федор Чудинов и узбекский боксер Азизбек Абдугофуров сразятся за титул чемпиона «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В соглавном бою встретятся последний чемпион М-1 Global Хадис Ибрагимов и белорусский чемпион по тайскому боксу, боец MMA Петр Романкевич. В рамках большого шоу состоится реванш Дениса Вильданова по прозвищу Большой Папа и Макса Топора Щербакова. Боксер Максим Бабанин сразится против Евгения Молекулы Ада Орлова.

Главные поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире в 23:15 мск.

Специальными гостями вечера станут легенды бокса Константин Цзю и Александр Поветкин.

Продажа билетов на турнир 29 апреля уже открыта. Купить их можно на сайте Concert.ru.

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