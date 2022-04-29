Бабанин заявил о готовности к любому исходу в бое с Орловым

Боксер Максим Бабанин заявил, что готов ко всему в поединке с Евгением Молекулой Ада Орловым, который пройдет уже 29 апреля в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Об этом в пятницу он рассказал «Известиям».

Боец допустил, что может завершить поединок досрочно.

«Не буду зацикливаться на этом. Но почему бы и нет. Побью его в первом раунде, может, во втором. Хочется уже выйти в ринг и сделать свою работу. Думаю только о хорошем. Как выйду, буду боксировать», — отметил он.

Кроме того, Бабанин назвал Орлова опытным соперником. Он отметил, что финал боя может быть непредсказуемым.

«Готов ко всему. Присутствовал на его бое с Гаджи Автоматом. Он молодец, — сказал спортсмен.

Накануне сообщалось, что участники суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошли официальную церемонию взвешивания.

Первым вышел боец Евгений Орлов по прозвищу Молекула Ада. Цифры показали ровно 137 кг. Следом вышел его соперник — Максим Бабанин, который массой оказался меньше на 22 кг. Встреча двух соперников на одной сцене не обошлась без провокаций. Орлов сымитировал боевую готовность перед Бабаниным, подняв кулак перед его лицом.

В этот же день российский боксер Константин Цзю дал советы двукратному чемпиону России по кикбоксингу Евгению Орлову (Молекуле Ада) перед поединком против боксера Максима Бабанина.

Орлов рассказал, что в ходе мастер-класса Цзю напомнил ему о забытых приемах. Он поблагодарил бойца.

В главном событии вечера боксер Федор Чудинов и узбекский боксер Азизбек Абдугофуров сразятся за титул чемпиона «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В соглавном бою встретятся последний чемпион М-1 Global Хадис Ибрагимов и белорусский чемпион по тайскому боксу, боец MMA Петр Романкевич. В рамках большого шоу состоится реванш Дениса Вильданова по прозвищу Большой Папа и Макса Топора Щербакова. Боксер Максим Бабанин сразится против Евгения Молекулы Ада Орлова.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир в прямом эфире в 23:15 мск.

В качестве специальных гостей состязание посетят боксеры Костя Цзю и Александр Поветкин.