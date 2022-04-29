Вильданов взял реванш и нокаутировал Щербакова на турнире РЕН ТВ

Боксер Денис «Большой Папа» Вильданов накаутировал Максима «Макса Топора» Щербакова на 49-й секунде поединка в турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Сразу после первого удара гонга Вильданов набросился на своего соперника и повалил его с ног.

После первого нокдауна Топор встал. Но через мгновения Большой Папа провел атаку в голову и нокаутировал Топора на 49-й секунде дебютного раунда.

Противостояние Большого Папы и Топора началось в прошлом году. Во время боя Вильданов рухнул в первом же раунде после того, как Макс Топор провел серию мощных ударов.

Ранее в этот день боксер Максим Бабанин одержал победу техническим поражением в третьем раунде в бое с Евгением «Молекулой Ада» Орловым.

28 апреля боксеры «Большой Папа» и «Макс Топор» устроили скандал во время взвешивания. Топор заявил, что будет делать сопернику антицеллюлитный массаж, так как «недаром же он весит почти 200 кг». На что Большой Папа ответил, что Топор его раздражает и он хочет «бить его скорее, хоть сейчас».

Кроме того Щербаков бросил пачку пельменей в своего оппонента Вильданова. После того как Топор кинул пельмени в противника, Большой Папа толкнул его так, что тот упал, слетев со сцены.