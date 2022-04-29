Боксеры «Бойцовского клуба РЕН ТВ» устроили скандал на взвешивании

Боксеры Денис «Большой Папа» Вильданов и Максим «Макс Топор» Щербаков устроили скандал во время взвешивания.

Топор заявил, что будет делать сопернику антицеллюлитный массаж, так как «недаром же он весит почти 200 кг». На что Большой Папа ответил, что Топор его раздражает и он хочет «бить его скорее, хоть сейчас».

Петр Романкевич и Денис Ибрагимов на турнире хотят не просто победить, а нокаутировать друг друга.

По мнению российского боксера Федора Чудинова, воинственный рык и боевая стойка сильно способны повлиять на настрой противника.

«Я стараюсь не поддаваться каким-то чувствам: агрессия, злоба. Мне это мешает, кому-то помогает. Мне лично мешает, поэтому я хладнокровие стараюсь сохранять. Никаких чувств. Отношусь к этому как «завтра на работу», — отмечает Чудинов.

Его соперник, узбекский боксер Азизбек Абдугофуров, спокоен и собран.

«Бой диктует свои условия, но, как говорил Наполеон, начнется битва, а там будем уже смотреть», — сказал главный тренер Чудинова Виталий Сланов.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир в прямом эфире в 23:15 мск.

В качестве специальных гостей состязание посетят боксеры Костя Цзю и Александр Поветкин.

Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».