Прямой эфир

Боец ММА Топор бросил пачку пельменей в Большого Папу на битве взглядов

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боец ММА Максим Щербаков по прозвищу Топор бросил пачку пельменей в своего оппонента Дениса Вильданова — Большого Папу. Инцидент произошел 28 апреля на битве взглядов в ходе контрольного взвешивания участников в преддверии турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

После того как Топор кинул пельмени в противника, Большой Папа толкнул его так, что тот упал, слетев со сцены.

Раза два и готов: как Дацик вышел в финал Гран-при тяжеловесов
Рыжий Тарзан легко победил титулованного бразильца Сауло Кавалари, Тимур Никулин и Дмитрий Бикрев устроили рубку

Ранее в этот же день взвешивались и другие участники. Первым вышел боец Евгений Орлов по прозвищу Молекула Ада. Цифры показали ровно 137 кг. Следом вышел его соперник — Максим Бабанин, который оказался легче на 22 кг. Встреча двух соперников на одной сцене не обошлась без провокаций. Орлов сымитировал боевую готовность перед Бабаниным, подняв кулак перед его лицом.

Соперники главного боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ» — Петр Романкевич (103 кг) и Хадис Ибрагимов (113 кг) — спокойно встали на сцене лицом к лицу и устроили дуэль взглядов.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир в прямом эфире в 23:15 мск.

В качестве специальных гостей состязание посетят боксеры Костя Цзю и Александр Поветкин.

Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022