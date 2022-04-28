Боец ММА Топор бросил пачку пельменей в Большого Папу на битве взглядов

Боец ММА Максим Щербаков по прозвищу Топор бросил пачку пельменей в своего оппонента Дениса Вильданова — Большого Папу. Инцидент произошел 28 апреля на битве взглядов в ходе контрольного взвешивания участников в преддверии турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

После того как Топор кинул пельмени в противника, Большой Папа толкнул его так, что тот упал, слетев со сцены.

Ранее в этот же день взвешивались и другие участники. Первым вышел боец Евгений Орлов по прозвищу Молекула Ада. Цифры показали ровно 137 кг. Следом вышел его соперник — Максим Бабанин, который оказался легче на 22 кг. Встреча двух соперников на одной сцене не обошлась без провокаций. Орлов сымитировал боевую готовность перед Бабаниным, подняв кулак перед его лицом.

Соперники главного боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ» — Петр Романкевич (103 кг) и Хадис Ибрагимов (113 кг) — спокойно встали на сцене лицом к лицу и устроили дуэль взглядов.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир в прямом эфире в 23:15 мск.

В качестве специальных гостей состязание посетят боксеры Костя Цзю и Александр Поветкин.

Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».