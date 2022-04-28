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Романкевич рассказал о предстоящем бое с Ибрагимовым

Романкевич о бое с Ибрагимовым: если выиграю, взлечу в небеса
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Белорусский боец MMA Петр Романкевич подтвердил, что настроен максимально серьезно на поединок с чемпионом М-1 Global россиянином Хадисом Ибрагимовым.

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Отмечается, что бой состоится в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Если я сейчас выиграю бой, мне кажется, я просто взлечу в небеса и вы будете меня ловить», — сказал Романкевич.

Он отметил, что Ибрагимов также серьезно подойдет к поединку — он рассчитывает получить бонус за нокаут.

По словам Петра Романкевича, он относится к сопернику как к настоящему бойцу, но не намерен его щадить на ринге.

Ранее, 26 апреля, в беседе с «Известиями» Романкевич рассказал, что успел подкорректировать все ошибки и добавить «изюминку» к своей тактике.

25 апреля Ибрагимов раскрыл свои преимущества перед оппонентом. При этом спортсмен оценил свои шансы на победу в поединке как равные. Он также рассказал, что намерен подавлять белоруса, очень быстро сближаться и наносить сильные удары. По его мнению, схватка продлится все четыре раунда.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск.

В главном бою вечера встретятся обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов и боксер из Узбекистана Азизбек Абдугофуров. Романкевич и Ибрагимов встретятся в соглавном бою. Также боксер Максим Бабанин выступит против Евгения «Молекулы Ада» Орлова.

Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».

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