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Романкевич заявил о подготовке «изюминки» для Ибрагимова

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Боец MMA Петр Романкевич во вторник, 26 марта, в беседе с «Известиями» рассказал о настрое перед боем с Хадисом Ибрагимовым.

«Настрой только на победу, уже жду выхода на ринг, жду пятницу. Уверен, что она будет жаркой. Готов зарубиться. Провел хороший сбор, и всё увидите в пятницу», — подчеркнул боец.

Он также отметил, что успел подкорректировать все ошибки и добавить «изюминку» к своей тактике.

Накануне российский боец смешанных единоборств Хадис Ибрагимов в преддверии боя с белорусским кикбоксером Петром Романкевичем раскрыл свои преимущества перед оппонентом. При этом спортсмен оценил свои шансы на победу в поединке как равные.

Также россиянин поделился своим планом на бой. Он намерен подавлять белоруса, очень быстро сближаться и наносить сильные удары. По его мнению, схватка продлится все четыре раунда.

Ранее, 24 апреля, тренер по физподготовке Ибрагимова Сократ Аскеров назвал физическую форму своего подопечного перед боем оптимальной. По его словам, спортсмен после боксерского поединка спокойно сможет выйти в ММА.

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Накануне Романкевич ответил на высказывание Хадиса о том, что того не впечатлил нокаут белорусского спортсмена в бою с Исламом Каримовым. Романкевич предположил, что Ибрагимов хочет отомстить за Каримова, поскольку они из одной команды. Боец также посоветовал россиянину не стать обладателем рекорда по скорости падения.

До этого, 21 апреля, российский боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов поделился своим прогнозом на бой Хадиса Ибрагимова против Петра Романкевича. Кудряшов назвал Романкевича фаворитом боя, поскольку у него есть «бэкграунд в тайском боксе, в кикбоксинге».

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск.

В главном бою вечера встретятся обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов и боксер из Узбекистана Азизбек Абдугофуров. Романкевич и Ибрагимов встретятся в соглавном бою. Также боксер Максим Бабанин выступит против Евгения «Молекулы Ада» Орлова.

Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».

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