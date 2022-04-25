Ибрагимов оценил свои шансы в бое с Романкевичем

Российский боец смешанных единоборств Хадис Ибрагимов в преддверии боя с белорусским кикбоксером Петром Романкевичем в понедельник, 25 апреля, раскрыл «Известиям» свои преимущества перед оппонентом.

«Насчет конфликта с Петром, да, он высказался, что якобы у меня в ММА плохой рекорд висит, что я проигрывал и так далее. Но это был ММА, и я знаю, что у него ряд побед в ММА, и нам предлагали бой в одной организации, и он явно, наверное, на конференции отказался от боя со мной, если бы это было правда, если бы был хорошим бойцом. Но не то чтобы я считаю себя таки высококлассным бойцом, но как он говорит, что там поражение и так далее, он согласился со мной на бой. А когда мне предложили выйти на замену, ему был назначен бой по боксу, получается, он кикбоксер базовый, и я, не раздумывая, сказал «да», и ринг покажет, кто на что способен», — подчеркнул Хадис.

Боец выразил уверенность, что это лишь пустые слова с целью привлечь внимание, то есть популярный в ММА трештокинг (от англ. «trash-talk», в переводе: «trash» — мусор, «talk» — разговор — Ред.).

Ибрагимова оценил свои шансы на победу в поединке, как равные.

«Я буду переть и конечно у него есть шансы подловить меня и так далее, но ему легко точно не будет, я не думаю, что у меня меньше шансов на победу, чем у него», — подчеркнул спортсмен, добавив, что он не опасается Романкевича.

Также россиянин поделился своим планом на бой. Он намерен подавлять белоруса, очень быстро сближаться и наносить сильные удары. По его мнению, схватка продлится все четыре раунда.

Накануне тренер по физподготовке Ибрагимова Сократ Аскеров назвал физическую форму своего подопечного перед боем оптимальной. По его словам, спортсмен после боксерского поединка спокойно сможет выйти в ММА.

Ранее, 23 апреля, Романкевич ответил на высказывание Хадиса о том, что того не впечатлил нокаут белорусского спортсмена в бою с Исламом Каримовым. Романкевич предположил, что Ибрагимов хочет отомстить за Каримова, поскольку они из одной команды. Боец также посоветовал россиянину не стать обладателем рекорда по скорости падения.

21 апреля российский боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов поделился своим прогнозом на бой Хадиса Ибрагимова против Петра Романкевича. Кудряшов назвал Романкевича фаворитом боя, поскольку у него есть «бэкграунд в тайском боксе, в кикбоксинге».

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск.

В главном бою вечера встретятся обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов и боксер из Узбекистана Азизбек Абдугофуров. Романкевич и Ибрагимов встретятся в соглавном бою. Также боксер Максим Бабанин выступит против Евгения «Молекулы Ада» Орлова.

Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».