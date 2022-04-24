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Тренер Ибрагимова назвал его физическую форму оптимальной

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Тренер физподготовке российского самбиста и бойца смешанных единоборств Хадиса Ибрагимова Сократ Аскеров в воскресенье, 24 апреля, в интервью «Известиям» заявил, что считает физическую форму своего подопечного перед боем с с белорусским кикбоксером Петром Романкевичем оптимальной.

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«Физическое состояние у него оптимальное, на уровне. Но долгое время мы готовились совершенно под другие двигательные действия. ММА — это совершенно другие движения, совершенно другой взгляд. И самое главное — другое дыхание. Бокс — это иной уровень взгляда на двигательную основу. Мы в скором времени начали перестраиваться под это. Это не просто два разных вида спорта, это два разных течения. Думаю, мы добились определенных успехов», — пояснил Аскеров.

По его словам, Ибрагимов после боксерского поединка спокойно сможет выйти в ММА.

Ранее, 23 апреля, Романкевич ответил на высказывание Хадиса о том, что того не впечатлил нокаут белорусского спортсмена в бою с Исламом Каримовым. Романкевич предположил, что Ибрагимов хочет отомстить за Каримова, поскольку они из одной команды. Боец также посоветовал россиянину не стать обладателем рекорда по скорости падения.

21 апреля российский боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов поделился своим прогнозом на бой Хадиса Ибрагимова против Петра Романкевича. Кудряшов назвал Романкевича фаворитом боя, поскольку у него есть «бэкграунд в тайском боксе, в кикбоксинге».

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск.

В главном бою вечера встретятся обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов и боксер из Узбекистана Азизбек Абдугофуров. Романкевич и Ибрагимов встретятся в соглавном бою. Также боксер Максим Бабанин выступит против Евгения «Молекулы Ада» Орлова.

Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».

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