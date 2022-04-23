Боец Романкевич ответил на высказывание Ибрагимова перед поединком

Боец Петр Романкевич в субботу, 23 апреля, ответил на высказывание бойца Хадиса Ибрагимова о том, что того не впечатлил нокаут Романкевича в бою с Исламом Каримовым.

«У кого там выиграл этим быстрым нокаутом Ибрагимов, которым он так хвастается? У ноунейма. Его соперника никто и не знал, и не знает. Я же нокаутировал Ислама Каримова, бойца с рекордом 9:0. Да, нокаут был не за 9 секунд, как и у Ибрагимова, а за 20, но обо мне говорят сегодня все СМИ. Уверен, что Ибрагимов хочет отомстить мне за Каримова, так как, насколько я знаю, они из одной команды», — заявил Романкевич.

Боец посоветовал Ибрагимову не стать обладателем рекорда по скорости падения.

21 апреля российский боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов поделился своим прогнозом на бой Хадиса Ибрагимова против Петра Романкевича. Кудряшов назвал Романкевича фаворитом боя, поскольку у него есть «бэкграунд в тайском боксе, в кикбоксинге».

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск.

В главном бою вечера встретятся обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов и боксер Узбекистана Азизбек Абдугофуров. Романкевич и Ибрагимов встретятся в соглавном бою. Также боксер Максим Бабанин выступит против Евгения «Молекулы Ада» Орлова.

Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».