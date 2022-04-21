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Боксер Кудряшов дал прогноз на бой Ибрагимова против Романкевича

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Российский боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов поделился своим прогнозом на бой Хадиса Ибрагимова против Петра Романкевича, который состоится 29 апреля в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Романкевич — чемпион Белоруссии по тайскому боксу, а Ибрагимов — чемпион по рукопашному бою, чемпион Европы по самбо.

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«Романкевич, наверняка, фаворит, так как большой бэкграунд в тайском боксе, в кикбоксинге. Он знает, что такое драться. Этот бой будет по правилам бокса, и, как мне кажется, у него больше шансов», — сказал боксер.

Также он прокомментировал нокаут Ислама Каримова.

«То, что он [Романкевич] нокаутировал вчера Ислама Каримова… Ну Каримов уже ветеран, и я не думаю, что он находится в хороших кондициях. Нокаутировал и нокаутировал. Здесь всё покажет бой, и тем интересно, что ребята выходят на некоем подъеме после побед. Думаю, что этот подъем победный будет играть для нас, для зрителей, сделает хорошую службу. Ребята на подъеме и покажут классную зарубу», — отметил он.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск.

В главном бою вечера встретятся обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов и боксер Узбекистана Азизбек Абдугофуров. Романкевич и Ибрагимов встретятся в соглавном бою. Также боксер Максим Бабанин выступит против Евгения «Молекулы Ада» Орлова.

Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».

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