В ДНР задержали подозреваемого в шпионаже украинского сотрудника ОБСЕ

На территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в пятницу, 29 апреля, задержали члена Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Его обвиняют в шпионаже для западной разведки, сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

Задержанным оказался гражданин Украины Голда Вадим Николаевич 1967 года рождения. Он являлся ассистентом по вопросам безопасности и втайне передавал западным спецслужбам информацию о местоположении войск ДНР.

«Данный гражданин, действуя умышленно, по заданию офицера безопасности ОБСЕ Амана Ахмедзянова и иностранной разведки, собирал и передавал информацию о месте дислокации военнослужащих НМ ДНР и объектах промышленности, в том числе государственного и оборонного назначения», — говорится в сообщении.

Местные органы следственного управления уже возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

23 апреля министерство госбезопасности (МГБ) Луганской Народной Республики (ЛНР) заявило об обнаружении документов, подтверждающих факты сотрудничества членов ОБСЕ с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

В ведомстве добавили, что местные жители из числа персонала ОБСЕ на протяжении длительного времени собирали сведения закрытого характера в военной и социально-политической сферах республики.

МГБ нашло список с объектами инфраструктуры республики, возможно, подлежащими уничтожению артиллерийским огнем. В документе были указаны места их расположения.

16 апреля представитель МГБ ЛНР рассказал «Известиям», что в офисе миссии ОБСЕ в Луганске проведены обыски. По его словам, там был найден сервер для передачи засекреченных данных.

За день до этого в Донецкой Народной Республике было возбуждено уголовное дело в отношении нескольких сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по факту шпионажа. Отмечалось, что они занимались передачей секретных данных Украине.

11 апреля МГБ ЛНР сообщило о задержании сотрудника луганской команды СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене. По данным спецслужбы, мужчина передал иностранной организации сведения, способные нанести ущерб безопасности республики.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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