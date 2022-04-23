В ЛНР обнаружили подтверждающие взаимодействие ОБСЕ с ВСУ документы

Министерство госбезопасности (МГБ) Луганской Народной Республики (ЛНР) в субботу, 23 апреля, заявило об обнаружении документов, подтверждающих факты сотрудничества сотрудников специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министерства обороны Украины.

«Во время проведения обысков в помещении офиса луганской команды ОБСЕ специалисты МГБ ЛНР обнаружили документы, которые подтверждают факты взаимодействия миссии с украинским министерством обороны», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что местные жители из числа персонала ОБСЕ на протяжении длительного времени собирали сведения закрытого характера в военной и социально-политической сферах республики.

МГБ нашло список с объектами инфраструктуры республики, возможно, подлежащими уничтожению артиллерийским огнем. В документе были указаны места их расположения.

16 апреля представитель МГБ ЛНР рассказал «Известиям», что в офисе миссии ОБСЕ в Луганске проведены обыски. По его словам, там был найден сервер для передачи засекреченных данных.

За день до этого в Донецкой Народной Республике (ДНР) было возбуждено уголовное дело в отношении нескольких сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по факту шпионажа. Отмечалось, что они занимались передачей секретных данных Украине.

11 апреля МГБ ЛНР сообщило о задержании сотрудника луганской команды СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене. По данным спецслужбы, мужчина передал иностранной организации сведения, способные нанести ущерб безопасности республики.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.