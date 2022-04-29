В Крыму завершили сев ранних яровых культур под урожай 2022 года. Сельхозпроизводители перевыполнили план на 8%. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщила пресс-служба минсельхоза РК со ссылкой на исполняющую обязанности министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединову, передает ИА «Крыминформ».

По словам Зарединовой, в республике засеяно более 185 тыс. га. Кроме того, планируется посеять порядка 70 тыс. га поздних яровых культур, из которых на сегодня засеяно более 60%. Она также добавила, что на следующей неделе аграрии приступят к севу риса, который будет проводиться на территории Красноперекопского, Нижнегорского и Раздольненского районов.

Зарединова напомнила, что в прошлом году ранних яровых культур было засеяно более 153 тыс. га, а поздних — более 40 тыс. га.

«Существенное увеличение посевных площадей, а также благоприятные природно-климатические условия дают большие виды на урожай. На сегодня получено 100% всходов озимых зерновых культур, из которых в хорошем и удовлетворительном состоянии находится более 90%», — рассказала она.

Агентство уточняет, что под урожай текущего года посеяно 542 тыс. га озимых культур, подкормлено 410 тыс. га.

Ранее, 26 апреля, сообщалось, что в семи районах Амурской области аграрии не могут начать посевную кампанию. Работы задерживаются в Архаринском, Бурейском, Зейском, Завитинском, Магдагачинском, Сковородинском и Шимановском районах.