Переувлажнение почвы не дает начать посевную в семи районах Приамурья

В семи районах Амурской области аграрии не могут начать посевную кампанию. Работы задерживаются в Архаринском, Бурейском, Зейском, Завитинском, Магдагачинском, Сковородинском и Шимановском районах.

Причина — переувлажнение почвы. Осадки в виде дождя и снега принес в область на минувшей неделе очередной циклон. В региональном министерстве сельского хозяйства ИА PriamurMedia сказали, что хозяйства продолжат сев ранних зерновых с установлением благоприятной погоды.

По данным на 22 апреля, ранние зерновые культуры посеяли на площади 38,4 тыс. га. Это ниже уровня 2021 года почти на 22 тыс. га. В Благовещенском и Тамбовском районах ведут сев кормовых культур. Там разместили 1,7 тыс. га, что также ниже прошлогоднего уровня на 0,6 тыс. га.

В этом году по планам должны засеять ранние зерновые культуры на площади 215 тыс. га. Она увеличена на 42 тыс. га по сравнению с прошлым годом. Посев ячменя и пшеницы завершат до 3 мая, а овса — до 10 мая.

Метеорологи прогнозируют, что на этой неделе в Амурской области уровень температур останется ниже нормы. Обширная холодная воздушная масса протянется от юга Якутии и Колымы и накроет север Хабаровского края и всю Амурскую область.

По словам главного синоптика Амурского гидрометцентра Ольги Четыриной, которые приводит Амурская служба новостей, снег в апреле в Приамурье — нормальное явление, но только если он идет в первой и второй декадах. Выпадение таких осадков в последних числах апреля — нечастое явление.

25 апреля сообщалось, что в Приморском крае приступили к посеву кукурузы — одной из основных экспортных культур. Аграрии региона засеяли почти 7 тыс. га.