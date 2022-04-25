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В Приморском крае начался посев кукурузы

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В Приморском крае приступили к посеву кукурузы — одной из основных экспортных культур. На данный момент аграрии региона засеяли почти 7 тыс. га. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщает сетевое издание «Золотой Рог».

Как сообщает издание со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства Приморского края, сев кукурузы проходит в пяти муниципальных образованиях региона — в Октябрьском, Пограничном, Ханкайском, Хорольском и Михайловском.

«На сегодняшний день посеяно 6,9 тыс. га кукурузы — 10% от плана. Также сельхозпроизводители посеяли 31,6 тыс. га ранних зерновых культур, выполнив план на 84%», — рассказали в ведомстве.

Ранее, 4 марта, сообщалось, что сельхозпроизводители Приморского края планируют увеличить посевную площадь до 500 тыс. га. На тот момент они уже заготовили более 32 тыс. т минеральных удобрений, что составляет 53% от плана. Благодаря запасам у дилеров приобретены в полном объеме семена сои, картофеля, ранних зерновых. Семян кукурузы закупили более 50% от необходимого количеств.

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