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Чехия отказалась оплачивать российский газ в рублях

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Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал в пятницу, 29 апреля, новые условия России по оплате газа в рублях шантажом. Он отметил, что Прага не собирается ему поддаваться. Так, премьер заявил, что Чехия не намерена платить за российский газ в рублях.

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«Если говорить о платежах в рублях, то Чехия не собирается поддаваться шантажу России. Ошибка, что некоторые страны и компании соглашаются на это. Это нарушение санкций», — заявил он журналистам.

При этом накануне Петр Фиала заявил, что Чехия не может в настоящее время отказаться от российских газа и нефти. Он тогда отметил, что в течение нескольких недель правительство страны подготовит стратегию избавления от зависимости от российских энергоносителей за пять лет.

29 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что в ближайшее время Европа не сможет отказаться от российского газа. При этом РФ уже занимается проработкой поставок в другие страны. Ранее Силуанов отметил, что российская сторона не отказывалась от выполнения обязательств и исполняет контракты.

Ранее, 27 апреля, «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. В компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. Если будет совершен несанкционированный отбор российского газа из транзитных объемов в третьи страны, то поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

После стало известно, что Польша стала покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу Ямал–Европа после приостановки прямых поставок.

29 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «благотворительности в поставках газа не будет». Он предупредил, что в случае отсутствия оплаты не будет и газа.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, и подписал указ 31 марта. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Тогда ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

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