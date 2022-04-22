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Премьер-министр Чехии заявил о невозможности немедленно отказаться от газа из РФ

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Чехия не может в настоящее время отказаться от российских газа и нефти. Об этом премьер-министр страны Петр Фиала 22 апреля рассказал чешской газете Prazsky denik.

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«Для Чехии это (отказ от российского сырья) на самом деле было бы невозможно или чрезвычайно сложно в данный момент. Что касается нашей зависимости от российского газа, то она составляет более 90%. Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы избавиться от нее как можно быстрее», — сказал он.

По словам премьер-министра, в течение нескольких недель правительство страны подготовит стратегию избавления от зависимости от российских энергоносителей за пять лет.

Также он отметил, что на фоне спецоперации в Донбассе, в европейских странах, в том числе в Чехии растут цены на энергию, топливо.

Ранее 22 апреля министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что страна хочет отказаться от российских газа, нефти и угля к концу 2022 года. По его словам, Нидерланды планируют сфокусироваться на энергосбережении и импорте энергоресурсов из других стран.

Накануне издание Le Figaro сообщило, что против полного отказа от российских энергоносителей выступают Германия, Австрия и Венгрия, поддерживают его Польша и Франция.

В то же время верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что некоторые страны Евросоюза могут наложить вето на запрет нефти из России, поэтому ЕС пока не планирует вводить централизованные ограничения на поставки.

13 апреля президент России Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. По его словам, везде растут цены и зашкаливает инфляция.

23 марта на совещании с правительством Путин сообщил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. После этого некоторые государства заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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