Юрист рассказал об обязательствах Улюкаева в рамках УДО

Управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев в пятницу, 29 апреля, рассказал «Известиям», какие обязательства экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, условно-досрочно освобожденный из колонии, должен соблюдать перед судом.

По словам специалиста, обжалования решения о досрочном освобождении ждать не стоит. Согласно общему правилу, после принятия судом решения об УДО не только должно пройти 10 дней для вступления в силу решения, но и документ должен поступить в исправительное учреждение из суда, что тоже может занять какое-то время.

«При этом он должен будет соблюдать те условия и ограничения, которые на него наложил суд, как правило, это обязанность устроиться на работу, не покидать место жительства, не посещать увеселительных мест, не совершать нарушений, связанных с алкоголем и прочими веществами, а также не совершать новые преступления и административные правонарушения, своевременно отмечаться у сотрудников исполнительных органов», — пояснил Гавришев.

При нарушении этих условий по решению суда Улюкаеву может быть изменен режим отбывания наказания, заключил он.

Утром этого дня стало известно, что московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного за получение взятки бывшего министра экономического развития РФ. Постановление было удовлетворено 27 апреля.

Как пояснили в суде, инстанция решила, что цель наказания Улюкаева достигнута, ввиду чего было удовлетворено ходатайство защиты об УДО.

Прокуратура и ФСИН не возражали против освобождения осужденного на восемь лет лишения свободы за получение взятки экс-министра.

Как сообщили в Общественной наблюдательной комиссии, Улюкаев на данный момент находится в колонии в Тверской области. Осужденный сможет покинуть исправительное учреждение только после вступления решения суда в силу.

Бывший глава Минэкономразвития был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей в декабре 2017 года. Суд установил, что он требовал $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку «Башнефти». Сам экс-министр не признал вину.

В конце октября 2018 года сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы по просьбе Федеральной службы судебных приставов частично разблокировал счета Улюкаева, после чего тот оплатил штраф.