Погранпункт под Брянском обстрелян со стороны Украины

Погранпункт в поселке Белая Березка в Брянской области обстрелян со стороны Украины. Об этом 29 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате обстрела пострадавших нет. Были повреждены сети водо- и электроснабжения. В настоящее время уже проведены все работы по их восстановлению», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На местном кладбище упало дерево, оперативные службы проводят работы на месте.

В регионе 14 апреля подвергся обстрелу поселок Климово. По информации Следственного комитета РФ, украинские вертолеты, двигаясь на малой высоте, произвели не менее шести авиаударов по жилым домам. Возбуждено уголовное дело. В Минздраве РФ отмечали, что в результате инцидента пострадали семь человек.

В Брянской области с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне провокаций со стороны украинских вооруженных сил. Также «желтый» уровень действует в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

Ранее в апреле политолог Сергей Станкевич предложил законодательно закрепить понятие зоны повышенной военной опасности в связи с обстрелами Брянской, Курской и Белгородской областей, граничащих с Украиной. Он отметил, что особенно опасно, когда используются беспилотники, которые сложно увидеть. По его словам, эффективной защиты от них пока не придумано.

РФ продолжает специальную операцию по защите мирного населения в Донбассе, о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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