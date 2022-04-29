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Пункт пропуска в селе Крупец под Курском обстреляли из минометов

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Пункт пропуска обстрелян в селе Крупец в Курской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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«Утро в приграничном Рыльском районе было неспокойным. Около 8:00 из минометов был обстрелян пункт пропуска в селе Крупец», — написал он в Telegram.

По словам губернатора региона, ответным огнем пограничников и военных огневые точки подавлены. Пострадавших, погибших и разрушений нет.

27 апреля Старовойт сообщил, что ночью в небе над регионом перехватили украинский беспилотный летательный аппарат. ПВО отреагировали оперативно и эффективно, отметил он.

25 апреля он рассказал, что в Курской области были сбиты два украинских дрона. 23 апреля пропускной пункт в Глушковском районе Курской области подвергся обстрелу из минометов со стороны Украины.

После этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил задокументировать факты противоправных действий ВСУ на территории Курской и Воронежской областей, где были обнаружены предположительно украинские беспилотники. Следователи выезжали на место происшествия.

25 апреля в Курской области был продлен «желтый» уровень террористической опасности до 11 мая, сообщал Старовойт. На помощь полицейским привлекается общественность. Сообщается, что свыше 1,2 тыс. дружинников охраняют порядок.

13 апреля сообщалось об обстреле пограничного пункта в деревне Гордеевка Курской области. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. В результате выстрелов здания, сооружения не повреждены, пострадавших и погибших нет. По факту обстрела было возбуждено уголовное дело.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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