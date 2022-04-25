В Курской области продлен желтый уровень террористической опасности до 11 мая. Об этом уведомил губернатор региона Роман Старовойт.

«Подписал документ о продлении действия желтого уровня террористической опасности в Курской области до 11 мая в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов. В регионе задействованы дополнительные силы и средства, выставлены контрольно-наблюдательные посты, в каждом районе действуют мобильные группы — их более 400», — подчеркнул губернатор в своем Telegram-канале в понедельник, 25 апреля.

Также он отметил, что на помощь полицейским привлекается общественность. Сообщается, что свыше 1200 дружинников охраняют порядок.

«Призываю курян проявлять бдительность и обращать внимание на оставленные сумки и другие предметы. О подозрительных гражданах сообщайте в полицию по номеру 102 или 112. Необходимо воздержаться от запуска салютов, петард, фейерверков», — сказал глава региона.

Также он призвал сохранять спокойствие и отметил, что спецслужбы готовы ответить на любые провокации.

С 11 по 25 апреля повышенный уровень террористической опасности вводился в Курской области после обстрела погранпостов со стороны Украины.

25 апреля Старовойт сообщил о том, что сбиты два украинских дрона. 23 апреля пропускной пункт в Глушковском районе Курской области подвергся обстрелу из минометов со стороны Украины.

13 апреля сообщалось об обстреле пограничного пункта в деревне Гордеевка Курской области. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. В результате выстрелов здания, сооружения не повреждены, пострадавших и погибших нет. По факту обстрела было возбуждено уголовное дело.

Особый режим также был введен в Крыму, в Белгородской, Брянской, Воронежской областях.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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