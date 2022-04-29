Семья завербованного ЧВК американца сообщила о его гибели на Украине

Гражданин США Вилли Джозеф Кансел из частной военной компании (ЧВК) погиб на Украине. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщает телеканал CNN со ссылкой на семью наемника.

Отмечается, что 22-летний молодой человек был отправлен на помощь украинским силовикам в первой половине марта.

По словам его матери, Кансел записался на работу в ЧВК, помимо своей постоянной работы в качестве офицера исправительного учреждения в Теннеси, незадолго до того, как началась спецоперация по защите Донбасса.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на территории Украины находятся порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран.

Ранее, 27 апреля, президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета законодателей заявил о росте числа неонацистов и иностранных наемников на территории Украины.

В тот же день стало известно, что наемники из более чем 50 стран мира входят в состав украинских вооруженных формирований. По данным СК РФ, всего на данный момент насчитывается 16 подобных группировок.

До этого, 25 апреля, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе находятся примерно 400 иностранных военных наемников.

Ранее, 17 апреля, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что за все время проведения спецоперации на Украине российские Вооруженные силы уничтожили 1035 иностранных наемников. По информации оборонного ведомства, еще 912 наемных бойцов сбежали.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».