Российские космонавты развернули в космосе копию Знамени Победы в ВОВ

Российские космонавты развернули в открытом космосе копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне. Об этом стало известно в пятницу, 29 апреля, из трансляции на сайте Роскосмоса.

Отмечается, что космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев развернули знамя на многофункциональном лабораторном модуле «Наука» в преддверии Дня Победы.

Накануне сообщалось, что в Москве на Красной площади состоялась первая ночная тренировка к военному параду 9 мая.

Вторая ночная тренировка на Красной площади пройдет 4 мая, генеральная репетиция 7 мая.

В Москве вечером 25 апреля прошла пешая тренировка механиков-водителей и старших расчетов механизированной колонны техники, которая 9 мая примет участие в параде на Красной площади в ознаменование 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

18 апреля Министерство обороны РФ рассказало, что в военном параде в честь Дня Победы примут участие 11 тыс. служащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

Ранее, 5 апреля, пресс-секретарь президента РФ сообщил, что праздничный военный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 Мая.

В 2022 году в России будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы Красной армии в Великой Отечественной войне, которая состоялась 9 мая 1945 года.