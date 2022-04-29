Прямой эфир
Мир
ВС РФ уничтожили украинскую пусковую установку «Точки-У» и семь БПЛА
Политика
МИД осудил Киев за фейки о нанесении Москвой ущерба ядерной безопасности
Мир
Байден направит в конгресс проект об изъятии имущества российских бизнесменов
Мир
Зеленский отказался признавать референдумы на неподконтрольных Киеву территориях
Наука
Российские космонавты развернули в космосе копию Знамени Победы в ВОВ
Мир
Голосование по вступлению Чехии в СПЧ ООН вместо России пройдет 10 мая
Мир
Белый дом запросил у конгресса США $33 млрд на поддержку Украины
Мир
Польша опровергла сообщения о планах взять под контроль Западную Украину
Мир
На Украине заявили о начале планирования эвакуации гражданских из «Азовстали»
Мир
МО раскрыло новые данные о зверствах украинских националистов в годы ВОВ
Мир
MasterCard потеряла $34 млн от приостановки деятельности в России
Сюжет:

Российские космонавты развернули в космосе копию Знамени Победы в ВОВ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские космонавты развернули в открытом космосе копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне. Об этом стало известно в пятницу, 29 апреля, из трансляции на сайте Роскосмоса.

Отмечается, что космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев развернули знамя на многофункциональном лабораторном модуле «Наука» в преддверии Дня Победы.

Накануне сообщалось, что в Москве на Красной площади состоялась первая ночная тренировка к военному параду 9 мая.

Вторая ночная тренировка на Красной площади пройдет 4 мая, генеральная репетиция 7 мая.

Мы за ценой не постоим: русские жители Латвии протестуют против «отмены» 9 мая
В Прибалтике продолжают бороться с памятью о победе над фашизмом

В Москве вечером 25 апреля прошла пешая тренировка механиков-водителей и старших расчетов механизированной колонны техники, которая 9 мая примет участие в параде на Красной площади в ознаменование 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

18 апреля Министерство обороны РФ рассказало, что в военном параде в честь Дня Победы примут участие 11 тыс. служащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

Ранее, 5 апреля, пресс-секретарь президента РФ сообщил, что праздничный военный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 Мая.

В 2022 году в России будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы Красной армии в Великой Отечественной войне, которая состоялась 9 мая 1945 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022