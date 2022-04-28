Премьер Болгарии подтвердил отказ страны платить РФ за газ в рублях

Власти Болгарии не согласны на условия России по оплате газа рублями. Об этом 28 апреля заявил болгарский премьер-министр Кирилл Петков.

«Болгария не будет платить за газ в рублях, несмотря на приостановку поставок от «Газпрома», — отметил он.

По словам Петкова, София готовила собственную стратегию по уходу от российского газа с февраля текущего года.

«У нас есть альтернативные источники, мы договорились с соседними странами, мы знали точные количества», — сказал политик в эфире телеканала BNT.

Решение России об оплате поставок газа рублями он назвал «плохо спланированной стратегией».

«Хорошо, что ответ будет европейским. Это часть этой европейской солидарности. И российское государство должно понять, что оно должно соблюдать договоры», — подчеркнул Петков.

Он добавил, что страна располагает собственными запасами газа, которых хватит более чем на месяц. София надеется на помощь Евросоюза в получении газа из Азербайджана и на совместные с ЕС закупки сжиженного природного газа, заключил Петков.

В конце марта власти Болгарии уже заявляли, что не намерены платить за российский газ рублями. Отмечалось, что позиция страны координируется на европейском уровне и основывается на непринятии нарушения действующего контракта на поставки газа, в котором указана оплата за газ в долларах и евро.

26 марта в минэнерго Болгарии сообщили, что «Булгаргаз» считает двухэтапный порядок оплаты, предложенный Москвой, не соответствующим действующему до конца этого года контракту. Пресс-секретарь кабинета министров Лена Бориславова отметила, что премьер и вице-премьер страны в курсе ситуации, сценарий с остановкой поставки обсуждался в феврале.

27 апреля «Газпром» полностью приостановил поставки газа компании «Булгаргаз». В российской компании напомнили, что платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях. Петков тогда отметил, что отключение газа якобы стало грубым нарушением договора и шантажом.

В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Болгария все равно получит газ, но от соседних стран по Евросоюзу.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

Покупатели должны открыть в российских банках рублевые счета, с которых проходит оплата газа. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации России. Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов.