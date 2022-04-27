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Премьер Болгарии отметил готовность страны к остановке поставок газа из России

Премьер Болгарии Петков: кабмин был готов к остановке поставок газа из России
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Болгарское правительство было готово к прекращению поставок российского газа, у него есть план по альтернативным источникам. Отключение газа стало грубым нарушением договора и шантажом, заявил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков в ходе заседания правительства, сообщил 27 апреля телеканал Bnt.

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«Сокращения поставок газа потребителям не будет», — подчеркнул он.

Болгария не поддастся на рэкет Москвы, поскольку не станет использовать внедоговорную схему оплаты российского газа рублями. В настоящее время София пересматривает контракты с российской компанией, в том числе и по транзиту, подчеркнул он.

«Я рад, что в последние четыре месяца мы сосредоточились на газовом соединении с Грецией. Сегодня утром я разговаривал с премьер-министром Мицотакисом. Он подтвердил, что все идет по плану», — продолжил болгарский премьер.

Страны диверсифицируют поставки газа в июне.

Также Петков рассказал, что побеседовал с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая заявила, что одностороннее нарушение договора «Газпромом» является общеевропейской проблемой и ответ на нее станет общим.

27 апреля стало известно, что «Газпром» полностью приостановил поставки газа компании «Булгаргаз». В российской компании напомнили, что платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.

Накануне в минэнерго Болгарии сообщили, «Булгаргаз» считает двухэтапный порядок оплаты, предложенный Москвой, не соответствующим действующему до конца этого года контракту. Пресс-секретарь кабинета министров Лена Бориславова отметила, что премьер и вице-премьер страны в курсе ситуации, сценарий с остановкой поставки обсуждался в феврале.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли.

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