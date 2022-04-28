В Госдуме раскритиковали инициативу США признать РФ страной-спонсором терроризма

Инициатива властей США признать Россию страной, спонсирующей терроризм, выходит за рамки здравого смысла, как и многие действия Запада. Об этом в четверг, 28 апреля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев.

«Инициатива признать Россию страной, спонсирующей терроризм, выходит за рамки здравого смысла, как и многие действия стран Запада, особенно в последнее время. Мне кажется, Вашингтон делает большую ошибку, поднимая этот вопрос. Вспомните, кто финансировал и поставлял оружие боевикам на Северном Кавказе или террористам на Ближнем Востоке. Это делали страны Запада во главе с США. Тема финансирования терроризма может обернуться против самих США», — подчеркнул он.

Как отметил политик, напрашивается вывод: раз многочисленные антироссийские санкции не достигли цели, Вашингтон начинает обвинять Москву во всем подряд, даже в самом абсурдном.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация рассматривает возможность внесения России в свой список государств — спонсоров терроризма.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную инициативу «мерой идиотического характера».

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский попросил главу Белого дома Джо Байдена признать Россию страной, спонсирующей терроризм. Как отметила газета The Washington Post, с таким призывом Зеленский выступил во время недавнего телефонного разговора с Байденом.

В ответ на это представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Штаты изучают возможность включения РФ в список «пособников террористов».

Ярлык «страна — спонсор терроризма» может быть применен к любой стране, которая «неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма», согласно информационному бюллетеню Государственного департамента. В настоящее время в списке находятся четыре страны: Северная Корея, Куба, Иран и Сирия. В 2020 году из списка был исключен Судан.

В декабре 2021 года сенатор-республиканец Джим Риш также предложил объявить Россию «спонсором терроризма» и направить киевским властям $450 млн, которые должны пойти на поддержку Вооруженных сил Украины в 2022 году.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины.

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