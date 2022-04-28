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Жители Изюма сообщили об ударе «Точкой-У» по городу со стороны ВСУ

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Украинские военные нанесли удар по городу Изюм в Харьковской области, предположительно, «Точкой-У», сообщают в четверг, 28 апреля, местные жители в соцсети «ВКонтакте».

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«15 минут назад ВСУ нанесли удар по Изюму «Точкой-У». Полгорода содрогнулось», — пишут люди.

В городе слышен грохот, похожий на работу систем ПВО, уточняют очевидцы.

Накануне вечером ВСУ выпустили «Точку-У» в направлении центра Херсона, ракета была сбита российскими военными. При этом осколки, как сообщил корреспондент «Известий» Иван Литомин, разлетелись в радиусе примерно 100 м в районе улицы Перекопской.

27 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 украинских беспилотников и ракету «Точку-У», в том числе в городе Изюм.

Неделей ранее Росгвардия сообщила, что обнаружила в Изюме Харьковской области кассетный боеприпас и ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО).

19 апреля Следственный комитет (СК) РФ сообщил, что проанализирует информацию американских журналистов об использовании Украиной запрещенных кассетных боеприпасов.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны ВСУ. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планов по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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