Корреспондент «Известий» показал последствия удара «Точкой-У» по Херсону

Корреспондент «Известий» Иван Литомин показал в четверг, 28 апреля, последствия удара со стороны ВСУ ракетой «Точка-У» по центру Херсона.

Журналист отметил, что после того как выпущенная украинская ракета были сбита, осколки «Точки-У» разлетелись в радиусе примерно 100 м в центре города, в районе улицы Перекопской.

«Осколки разлетались здесь с огромной силой. А это соседнее здание, вот так сейчас выглядят стекла — их выбило абсолютно все взрывной волной. Это самый центр города, где линия фронта отброшена уже на десятки километров», — сказал корреспондент.

Он подчеркнул, что атака производилась в то время, когда на улицах не было людей.

Украинская ракета была перехвачена поздно вечером в среду, 27 апреля. Как отметил Иван Литомин, целью бойцов ВСУ, предположительно, была телевышка.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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