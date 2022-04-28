Прямой эфир
Мир
В Минобороны заявили о подготовке Киевом фейков о «бесчинствах русских»
Мир
Канцлер Австрии назвал нереальным отказ от российского газа в ближайшие несколько лет
Мир
Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по фейкам Киева 6 мая
Общество
День траура после ЧП в детсаде объявят в районе Ульяновской области 28 апреля
Общество
Путин поручил разработать проект о дистанционной продаже лекарств по рецепту
Мир
Над Херсоном сбили выпущенную ВСУ ракету «Точка–У»
Мир
Палата представителей США проголосовала за передачу арестованных активов Киеву
Мир
«Газпромбанк» отклонил несколько платежей за газ для Германии и Австрии
Мир
В Израиле отказались проводить парад на 9 мая в 2022 году
Экономика
Минимальную зарплату в России планируют повысить на 9%
Мир
В Харькове намерены переименовать все связанные с РФ улицы и объекты
Сюжет:

Корреспондент «Известий» показал последствия удара «Точкой-У» по Херсону

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Иван Литомин показал в четверг, 28 апреля, последствия удара со стороны ВСУ ракетой «Точка-У» по центру Херсона.

Журналист отметил, что после того как выпущенная украинская ракета были сбита, осколки «Точки-У» разлетелись в радиусе примерно 100 м в центре города, в районе улицы Перекопской.

«Осколки разлетались здесь с огромной силой. А это соседнее здание, вот так сейчас выглядят стекла — их выбило абсолютно все взрывной волной. Это самый центр города, где линия фронта отброшена уже на десятки километров», — сказал корреспондент.

Он подчеркнул, что атака производилась в то время, когда на улицах не было людей.

Украинская ракета была перехвачена поздно вечером в среду, 27 апреля. Как отметил Иван Литомин, целью бойцов ВСУ, предположительно, была телевышка.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022