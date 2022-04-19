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СКР проанализирует данные о возможном применении ВСУ кассетных боеприпасов

СК РФ проанализирует информацию журналистов США о возможном применении ВСУ кассетных боеприпасов
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Следственный комитет (СК) РФ проанализирует информацию американских журналистов об использовании Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в ведомстве.

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Днем ранее газета The New York Times заявила о вероятности того, что украинские войска выпустили кассетный боеприпас в селе Гусаровка Балаклейского района Харьковской области в начале марта. По информации издания, украинская сторона таким образом пыталась вернуть под свой контроль территорию, который она утратила в конце февраля.

The New York Times напомнила, что ранее ее корреспонденты также установили, что кассетные боеприпасы, возможно, применялись украинскими военными при ударе по городу Безруковка Харьковской области.

«В рамках уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны вышеуказанная информация будет тщательно анализироваться, а также сопоставляться с уже имеющимися у следствия данными, связанными с использованием украинскими националистами подобного вооружения в других населенных пунктах», — сообщили в СК РФ.

13 апреля председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства возможного применения украинскими военными отравляющих веществ.

По информации ведомства, российские военнослужащие обнаружили брошенную украинскую войсковую часть, где были найдены беспилотники с емкостями для жидкости и распылителями. С помощью беспилотников отравляющие вещества могли применять против мирного населения и российских военных, отметили в ведомстве.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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