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СК РФ установит подробности возможного применения ВСУ отравляющих веществ

Бастрыкин поручил установить подробности возможного применения ВСУ отравляющих веществ
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Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства возможного применения украинскими военными отравляющих веществ. Об этом в среду, 13 апреля, сообщает пресс-служба СК РФ.

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По информации ведомства, российскими военнослужащими была обнаружена брошенная украинская войсковая часть, где были найдены беспилотники с емкостями для жидкости и распылителями.

С помощью беспилотников отравляющие вещества могли применять против мирного населения и российских военнослужащих, отметили в ведомстве.

6 апреля в Минобороны заявили, что украинские спецслужбы планируют взорвать хранилище с хлором в Харьковской области, чтобы затем обвинить Россию в создании химической катастрофы.

31 марта в ведомстве рассказали, что в США разрабатывали беспилотники, способные нести капсулы с отравляющими, радиоактивными, наркотическими веществами. В тот же день в Минобороны назвали фамилии граждан США, принимавших участие в создании биооружия на Украине.

16 марта в Минобороны заявили, что Служба безопасности Украины (СБУ) при поддержке западных стран готовит провокацию с применением ядовитых веществ. В Ведомстве подчеркнули, что Россия в отличие от США давно полностью уничтожила все запасы химического оружия, выполнив взятые на себя международные обязательства.

11 марта в Госдуме сообщили об обращении к Организации Объединенных Наций с требованием расследовать деятельность биолабораторий на Украине. До этого Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту разработки биологического оружия на территории Украины.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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