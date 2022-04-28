Bloomberg узнал об отклонении «Газпромбанком» оплаты газа от Германии

Один из крупнейших банков России «Газпромбанк» не принял платеж за газ в Германию и Австрию от Gazprom Marketing (GM&T). Об этом 27 апреля сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, компания GM&T пыталась оплатить некоторые апрельские и майские поставки газа в Германию и Австрию с использованием рублевого счета, однако платеж не был принят.

Уточняется, что отклоненный платеж является частью среднесрочного контракта на поставку 7 тераватт-часов газа к концу 2023 года.

На данный момент Gazprom Marketing & Trading Ltd ведет переговоры с «Газпромбанком» в попытках обеспечить обработку сделки.

GM&T ранее находилась под руководством российско-государственного производителя газа «Газпром». Германия взяла на себя управление подразделением в начале апреля, чтобы обеспечить поставки газа в страну, и теперь оно рискует быть отвергнутым при новом владельце.

27 апреля канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что компания OMV приняла условия российской стороны об оплате поставляемого газа в рублях. При этом, по словам канцлера, Австрии понадобится несколько лет для того, чтобы отказаться от поставок газа России. Он заявил, Австрия может лишиться своих запасов газа уже через 2,5 месяца в случае прекращения поставок со стороны РФ.

Германия также зависит от поставок российского газа. Несмотря на то, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о намерении Германии полностью отказаться от импорта российских энергоносителей, экономисты и эксперты предостерегают правительство от газового эмбарго России, которое обойдется стране в €180 млрд.

Ранее Венгрия, Словакия и Молдавия заявили о возможности платить рублями за российский газ.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов. Вместе с тем Словакия, Венгрия, Молдавия заявили о возможности платить рублями за российский газ.