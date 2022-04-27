Канцлер Австрии назвал нереальным отказ от российского газа в ближайшие несколько лет

Австрии понадобится несколько лет для того, чтобы отказаться от поставок газа России. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил канцлер государства Карл Нехаммер в интервью телеканалу OE24.TV.

Он убежден, что для отказа от газа РФ Австрии потребуется «несколько лет, в зависимости от наличия [газа] на международном газовом рынке». С его слов, эксперты минэнерго совместно с австрийской нефтегазовой компанией OMV на протяжении двух месяцев отрабатывают ослабление зависимости Австрии от российского энергоресурса.

«Я бы предпочел этот отказ сегодня, а не завтра, — но это нереально», — приводит цитату Нехаммера местный телеканал.

Политик отметил, что на данный момент Австрия при участии Германии, Венгрии и других государств создали группу интересов против запрета на газ, но, подчеркнул, что страны должны «сократить зависимость».

Он заявил, Австрия может лишиться своих запасов газа уже через 2,5 месяца в случае прекращения поставок со стороны РФ.

«Сейчас у нас в хранилищах около 16 тераватт-часов газа. В теплый месяц нам требуется 6,6 тераватта-часов, в более холодный — 10 тераватт-часов, — привел расчеты политик. — Министр энергетики вместе с OMV ищет новые источники поставок, например из Азербайджана. Но всё же лучший cценарий — при котором поставки не будут останавливаться».

27 апреля Карл Нехаммер сообщил, что компания OMV приняла условия российской стороны об оплате поставляемого газа в рублях.

Позже в этот день заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонд национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач назвал это решение разумным.

4 апреля глава австрийского МИДа Александер Шалленберг заявил, что Австрия выступает против эмбарго на поставки газа из России. Он отметил наличие других способов давления на Россию.

1 апреля глава OMV Альфред Штерн заявил, что отказ от российского газа невозможен, так как это приведет Австрию к серьезными последствиям. Он напомнил, что у Австрии нет выхода к морю и нет доступа к сжиженному газу, поэтому страна находится в сложном положении, но отказаться от российского газа не может.

24 марта канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о том, что нереально и неправильно отказываться от поставок газа и нефти из России.

24 апреля австрийский министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер заявила о намерении Евросоюза отказаться от поставок газа из РФ к 2027 году.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов. Вместе с тем Словакия, Венгрия, Молдавия заявили о возможности платить рублями за российский газ.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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